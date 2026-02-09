Giorno del ricordo | il presidente nazionale di Azione studentesca sarà a Pordenone

Martedì 10 febbraio, Pordenone si prepara ad accogliere Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione Studentesca. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità studentesca locale, che aspetta con interesse l’arrivo del leader nazionale. La presenza di Ponzio sarà l’occasione per discutere di temi legati alla scuola e alle sfide che affrontano gli studenti oggi.

“Martedì 10 Febbraio abbiamo l’onore di ospitare a Pordenone il presidente nazionale di Azione Studentesca Riccardo Ponzio”. In un post apparso sui social gli attivisti hanno comunicato la presenza del principale esponente dell'associazione in occasione della giornata del ricordo. Un annuncio che.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Giorno del ricordo

In un contesto scolastico di Pordenone, Azione Studentesca ha avviato un questionario online per segnalare docenti di sinistra.

Paolo Venti, insegnante in un liceo di Pordenone, ha deciso di denunciare le liste pubblicate da Azione Studentesca.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorno del ricordo

Argomenti discussi: Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; 10 Febbraio - Giorno del Ricordo.

Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e TajaniDiretta su Rai1. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

Giorno del Ricordo, 10 febbraio 2026: tutti gli appuntamenti a Roma e sul litorale per i martiri delle foibeDall'altare della Patria alle commemorazioni nei municipi e nei comuni del territorio: martedì 10 febbraio una serie di cerimonie dedicate alle vittime e all’esodo giuliano-dalmata ... ilfaroonline.it

Cervia, Giorno del Ricordo: mostre, incontri e la deposizione della corona al parco Martiri delle Foibe facebook