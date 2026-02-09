Giorno del Ricordo a Vasto la cerimonia in largo Tommaso Saraceni

Questa mattina a Vasto si tiene una cerimonia in largo Tommaso Saraceni per il Giorno del Ricordo. L’appuntamento è alle 9:30, con cittadini e rappresentanti delle istituzioni che ricordano le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La giornata si svolge senza grandi sussulti, ma con un momento di riflessione semplice e diretto.

Nel Giorno del Ricordo a Vasto è in programma una cerimonia commemorativa in largo Tommaso Saraceni. Appuntamento alle 9:30 di martedì 10 febbraio in occasione della ricorrenza nazionale dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

