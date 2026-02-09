Giorno del Ricordo a Selvazzano Dentro con la proiezione del film La bambina con la valigia

Selvazzano Dentro si prepara a ricordare i martiri delle Foibe con una serata dedicata. Martedì 10 febbraio, al Palazzo Eugenio Maestri, verrà proiettato il film “La bambina con la valigia” di Gianluca Mazzella. L’evento ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria di quanto accadde in quegli anni, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione.

Selvazzano Dentro si prepara a commemorare il Giorno del Ricordo con la proiezione del film “La bambina con la valigia” di Gianluca Mazzella, martedì 10 febbraio 2026, presso Palazzo Eugenio Maestri. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pace, ai Diritti Umani e alle Politiche Giovanili del Comune, rientra in un ciclo di cineforum dedicato alle ricorrenze della memoria storica nazionale. La scelta di “La bambina con la valigia” non è casuale. Il film, uscito nel 2025, affronta temi profondi legati alla memoria e alla resilienza, offrendo uno spunto di riflessione importante in un momento storico come quello attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

