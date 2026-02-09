Giornata mondiale contro la tratta di persone marcia a Palermo in memoria di Santa Giuseppina Bakhita
Oggi a Palermo si è svolta una marcia per ricordare Santa Giuseppina Bakhita, simbolo della lotta contro la tratta di persone. La manifestazione, organizzata dalla Chiesa locale e dall’Usmi, ha coinvolto molte persone che hanno camminato lungo le strade della città per sensibilizzare sulla schiavitù moderna. Bakhita, che ha vissuto l’esperienza della schiavitù e poi è diventata santa, rappresenta un esempio di speranza e resistenza. La giornata si inserisce nella campagna internazionale contro il traffico di esseri umani
Proposta dall'arcidiocesi e dall'Usmi, Unione superiore maggiori d’Italia, è prevista per martedì 10 febbraio da piazza Nascé a piazza della Pace, di fronte alla parrocchia Santa Lucia In memoria di Santa Giuseppina Bakhita, che visse la realtà della schiavitù e che Papa Francesco ha scelto come riferimento spirituale, la Chiesa di Palermo e l’Usmi, Unione superiore maggiori d’Italia, diocesana, nella XII Giornata mondiale contro la tratta di persone propongono un momento di veglia e una marcia di preghiera martedì 10 febbraio 2026 dalle 20.30 alle 22.30, da piazza Nascé a piazza della Pace, di fronte alla parrocchia Santa Lucia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nella parrocchia “Santissimo Salvatore” di Biancavilla, dopo la messa, le “girandole solidali” contro la tratta di esseri umani: celebrata Santa Giuseppina Bakhita, venduta come schiava e vittima di torture. facebook
Oggi, memoria di Santa Giuseppina Bakhita, si celebra la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Ringrazio le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù. Insieme a loro dico: x.com
