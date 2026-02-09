Giornata mondiale contro la tratta di persone marcia a Palermo in memoria di Santa Giuseppina Bakhita

Oggi a Palermo si è svolta una marcia per ricordare Santa Giuseppina Bakhita, simbolo della lotta contro la tratta di persone. La manifestazione, organizzata dalla Chiesa locale e dall’Usmi, ha coinvolto molte persone che hanno camminato lungo le strade della città per sensibilizzare sulla schiavitù moderna. Bakhita, che ha vissuto l’esperienza della schiavitù e poi è diventata santa, rappresenta un esempio di speranza e resistenza. La giornata si inserisce nella campagna internazionale contro il traffico di esseri umani

Proposta dall'arcidiocesi e dall'Usmi, Unione superiore maggiori d’Italia, è prevista per martedì 10 febbraio da piazza Nascé a piazza della Pace, di fronte alla parrocchia Santa Lucia In memoria di Santa Giuseppina Bakhita, che visse la realtà della schiavitù e che Papa Francesco ha scelto come riferimento spirituale, la Chiesa di Palermo e l’Usmi, Unione superiore maggiori d’Italia, diocesana, nella XII Giornata mondiale contro la tratta di persone propongono un momento di veglia e una marcia di preghiera martedì 10 febbraio 2026 dalle 20.30 alle 22.30, da piazza Nascé a piazza della Pace, di fronte alla parrocchia Santa Lucia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Santa Giuseppina Bakhita Foggia cammina contro la tratta di persone: una città unita nel nome di Santa Bakhita Questa sera a Foggia si è svolta una manifestazione per dire no alla tratta di persone. Oggi 8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita: da schiava a suora, una storia di salvezza e perdono Oggi si celebra Santa Giuseppina Bakhita, una donna che ha attraversato momenti terribili di schiavitù per trovare la sua strada nella fede. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Santa Giuseppina Bakhita Argomenti discussi: Giornata mondiale contro il cancro: a che punto è l’Italia rispetto al resto d’Europa?; Giornata mondiale contro il cancro: in Italia la situazione è stabile - AVIS; Giornata contro la tratta: 27 milioni di vittime, soprattutto donne e migranti; Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel mondo quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenuti. Ecco lo studio dell’Oms e dell'Iarc. Come Prepararti alla Giornata Mondiale contro il Cancro 2026Scopri come prepararti alla Giornata Mondiale contro il Cancro 2026 con consigli pratici per la prevenzione e la salute. microbiologiaitalia.it Giornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San PaoloGiornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San Paolo ... ilikepuglia.it Nella parrocchia “Santissimo Salvatore” di Biancavilla, dopo la messa, le “girandole solidali” contro la tratta di esseri umani: celebrata Santa Giuseppina Bakhita, venduta come schiava e vittima di torture. facebook Oggi, memoria di Santa Giuseppina Bakhita, si celebra la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Ringrazio le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù. Insieme a loro dico: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.