Giornata mondiale contro la tratta di persone marcia a Palermo in memoria di Santa Giuseppina Bakhi

Palermo si prepara a una marcia per ricordare Santa Giuseppina Bakhita, simbolo di speranza e resistenza. Martedì 10 febbraio, l’arcidiocesi e l’Usmi organizzano una camminata di preghiera che attraverserà il centro, da piazza Nascé a piazza della Pace, davanti alla chiesa di Santa Lucia. L’evento vuole mantenere vivo il ricordo di chi ha subito e superato la tratta di persone.

Palermo si prepara a una toccante giornata di sensibilizzazione contro la tratta di persone. Martedì 10 febbraio, una marcia di preghiera promossa dall'arcidiocesi e dall'Usmi, Unione superiore maggiori d'Italia, attraverserà il centro della città, da piazza Nascé a piazza della Pace, di fronte alla parrocchia Santa Lucia, in memoria di Santa Giuseppina Bakhita, simbolo di resilienza e libertà. L'iniziativa, giunta alla sua XII edizione in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di persone istituita da Papa Francesco nel 2015, mira a rinnovare l'attenzione su un fenomeno che continua a mietere vittime in tutto il mondo.

