Gioca col fuoco e innesca un principio d' incendio paura per un 12enne

Un bambino di 12 anni ha rischiato grosso a Viserba. Nel pomeriggio di lunedì, il ragazzino ha giocato col fuoco e ha dato il via a un principio d’incendio in un appartamento. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la scena ha scatenato il panico tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti in fretta per mettere in sicurezza l’area.

Pomeriggio di paura per un bambino di 12 anni che, nel pomeriggio di lunedì, è rimasto coinvolto in un principio d'incendio in un appartamento di Viserba. L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando i vicini di una palazzina in via Doberdò hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri per.

