Giappone la svolta di Takaichi | sicurezza sovranità e fine delle illusioni centriste
In Giappone, una donna forte come Takaichi ha cambiato tutto in pochi giorni. La sua posizione su sicurezza e sovranità ha fatto saltare il vecchio equilibrio politico, lasciando il centro a guardare da lontano. La sua svolta ha preso tutti di sorpresa e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel paese.
Roma, 9 feb – C’è un dato che vale più di qualsiasi analisi di contorno: in Giappone è bastata una lady di ferro per ribaltare gli equilibri politici. Sanae Takaichi ha chiesto un mandato esplicito, lo ha ottenuto, e lo ha trasformato in potere reale. Le elezioni anticipate per la Camera dei Rappresentanti hanno consegnato alla coalizione di governo una maggioranza schiacciante, con il Partito Liberal-Democratico passato da 191 a 316 seggi, mentre l’opposizione liberal-democratica crolla da 148 a 49. Non è un rimbalzo, è una frattura. E dice molto del tempo che stiamo vivendo. Il Giappone saldamente nelle mani di Takaichi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Takaichi Sicurezza
Elezioni in Giappone: la scommessa di Takaichi tra ambizione e rischi
Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne, ma questa volta non sarà come le altre.
Giappone, Takaichi stravince la sua scommessa elettorale
Sanae Takaichi ha stravinto le elezioni in Giappone.
Ultime notizie su Takaichi Sicurezza
Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari; Giappone: trionfo di Sanae Takaichi e svolta geopolitica; Il Giappone ha estratto terre rare a 6 mila metri sotto il mare: Impresa mai tentata da nessuno; Takaichi trionfa: ora può cambiare il Giappone.
Elezioni in Giappone, il partito della premier Takaichi conquista la Camera. Arrivano i complimenti di Giorgia MeloniIl trionfo elettorale di Sanae Takaichi e del suo partito rappresenta un punto di svolta storico per la politica del Giappone, segnando un consolidamento del ... thesocialpost.it
Giappone, trionfa Takaichi: lady di ferro filo-Trump che lancia la sfida alla CinaC’è un’altra donna con la quale la geopolitica globale dovrà presto fare i conti. Sanae Takaichi, 64 anni, ha ottenuto una maggioranza schiacciante nelle elezioni ... ilgazzettino.it
In Giappone, dopo un terremoto, hanno ricostruito 800 km di autostrada in 6 giorni, in Italia a due settimane dal #CicloneHarry la #Sicilia ancora aspetta una svolta che non c'è per oltre 100 km di litorale distrutto. Il Governo ha stanziato 100 milioni per tre regio facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.