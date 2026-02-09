Giappone la svolta di Takaichi | sicurezza sovranità e fine delle illusioni centriste

In Giappone, una donna forte come Takaichi ha cambiato tutto in pochi giorni. La sua posizione su sicurezza e sovranità ha fatto saltare il vecchio equilibrio politico, lasciando il centro a guardare da lontano. La sua svolta ha preso tutti di sorpresa e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel paese.

Roma, 9 feb – C’è un dato che vale più di qualsiasi analisi di contorno: in Giappone è bastata una  lady di ferro  per ribaltare gli equilibri politici.  Sanae Takaichi  ha chiesto un mandato esplicito, lo ha ottenuto, e lo ha trasformato in potere reale. Le elezioni anticipate per la Camera dei Rappresentanti hanno consegnato alla coalizione di governo una maggioranza schiacciante, con il  Partito Liberal-Democratico  passato da 191 a 316 seggi, mentre l’opposizione liberal-democratica crolla da 148 a 49. Non è un rimbalzo, è una frattura. E dice molto del tempo che stiamo vivendo. Il Giappone saldamente nelle mani di Takaichi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

