In Giappone, una donna forte come Takaichi ha cambiato tutto in pochi giorni. La sua posizione su sicurezza e sovranità ha fatto saltare il vecchio equilibrio politico, lasciando il centro a guardare da lontano. La sua svolta ha preso tutti di sorpresa e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel paese.

Roma, 9 feb – C’è un dato che vale più di qualsiasi analisi di contorno: in Giappone è bastata una lady di ferro per ribaltare gli equilibri politici. Sanae Takaichi ha chiesto un mandato esplicito, lo ha ottenuto, e lo ha trasformato in potere reale. Le elezioni anticipate per la Camera dei Rappresentanti hanno consegnato alla coalizione di governo una maggioranza schiacciante, con il Partito Liberal-Democratico passato da 191 a 316 seggi, mentre l’opposizione liberal-democratica crolla da 148 a 49. Non è un rimbalzo, è una frattura. E dice molto del tempo che stiamo vivendo. Il Giappone saldamente nelle mani di Takaichi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Giappone, la svolta di Takaichi: sicurezza, sovranità e fine delle illusioni centriste

Approfondimenti su Takaichi Sicurezza

Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne, ma questa volta non sarà come le altre.

Sanae Takaichi ha stravinto le elezioni in Giappone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Takaichi Sicurezza

Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari; Giappone: trionfo di Sanae Takaichi e svolta geopolitica; Il Giappone ha estratto terre rare a 6 mila metri sotto il mare: Impresa mai tentata da nessuno; Takaichi trionfa: ora può cambiare il Giappone.

Elezioni in Giappone, il partito della premier Takaichi conquista la Camera. Arrivano i complimenti di Giorgia MeloniIl trionfo elettorale di Sanae Takaichi e del suo partito rappresenta un punto di svolta storico per la politica del Giappone, segnando un consolidamento del ... thesocialpost.it

Giappone, trionfa Takaichi: lady di ferro filo-Trump che lancia la sfida alla CinaC’è un’altra donna con la quale la geopolitica globale dovrà presto fare i conti. Sanae Takaichi, 64 anni, ha ottenuto una maggioranza schiacciante nelle elezioni ... ilgazzettino.it

In Giappone, dopo un terremoto, hanno ricostruito 800 km di autostrada in 6 giorni, in Italia a due settimane dal #CicloneHarry la #Sicilia ancora aspetta una svolta che non c'è per oltre 100 km di litorale distrutto. Il Governo ha stanziato 100 milioni per tre regio facebook