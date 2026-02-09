Giampieretti | Una prestazione di grande solidità

Dopo la vittoria contro la Pianese, l’Arezzo festeggia la decima vittoria casalinga della stagione. La squadra ha mostrato una prestazione di grande solidità e mantiene il primato in classifica. La soddisfazione è palpabile tra i giocatori e lo staff, che guardano con fiducia alle prossime partite.

C'è soddisfazione in casa amaranto al termine della gara contro la Pianese che ha regalato all' Arezzo la decima vittoria casalinga e rafforzato ancora il primato in classifica. In sala stampa, Cristian Bucchi (premiato prima della gara come allenatore del mese), leggermente influenzato, lascia il palcoscenico al suo vice Flavio Giampieretti, che analizza così la partita. "Un'altra prestazione solida da parte della squadra. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso e compatto che rema tutto dalla stessa parte verso l'obiettivo finale. Abbiamo gestito i vari momenti della sfida sapendo anche soffrire quando ce n'è stato bisogno e affondando il colpo quando abbiamo capito che potevamo farlo.

