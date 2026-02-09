Giada dall’UniBg alla danza della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi | Alla fine ci siamo chiesti | possiamo rifarlo?

Giada, proveniente dall’Università di Bergamo, ha preso parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Dopo aver ballato sul palco, lei e il suo gruppo si sono guardati e hanno pensato subito se fosse possibile ripetere tutto da capo. “Appena scesi, abbiamo urlato di liberazione e ci siamo chiesti: possiamo rifarlo subito?”, racconta.

"La prima cosa che ci siamo detti appena scesi dal palco, dopo aver cacciato un urlo di liberazione, è stata: 'possiamo rifarlo immediatamente?'". Giada Zuccali, 25 anni studentessa di Comunicazione Informazione Editoria all' Università di Bergamo, con il passare delle ore sta immagazzinando, poco a poco, nella propria mente, ogni singolo istante vissuto all'interno dello stadio di San Siro nella serata di venerdì 6 febbraio. La giovane studentessa era tra le circa 1300 persone che si sono esibite durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Residente a Seveso in provincia di Monza Brianza, Giada pratica danza da quando ha sei anni: i primi passi li compie con la classica, prima di avvicinarsi a quella moderna-contemporanea.

