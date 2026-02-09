Giacomel Hofer Wierer e Vittozzi | uno spettacolo | Ci siamo tolti un peso

A Frassinoro, sull’Appennino modenese, ha preso vita uno spettacolo di biathlon che ha entusiasmato pubblico e atleti. Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi hanno dato il massimo, conquistando risultati che sembravano lontani. Le quattro atlete, in particolare, hanno commentato con un sorriso: “Ci siamo tolti un peso”. La gara è stata un passo avanti importante per il movimento italiano, che finalmente può credere di poter competere ai massimi livelli. Leonello Biondini aveva ragione: il biathlon italiano

Aveva ragione Leonello Biondini, il Maestro delle discipline nordiche in quel di Frassinoro, sull'Appennino modenese, aveva ragione Leonello, dicevo, quando sosteneva che l'Italia del biathlon è, pur nella matrice meravigliosamente alto atesina, un patrimonio collettivo. E non solo perché sempre da Frassinoro vengono formidabili skimen che il mondo ci invidia. Lo dico nel senso della emozione che questi sciatori-tiratori sanno sempre offrire. Non da oggi. Argento. Nella storia azzurra della disciplina, esiste e resiste un buco nero: mai abbiamo vinto un oro olimpico. Nemmeno ieri: però, che spettacolo la rimonta finale di Lisa Vittozzi! Lei ha perfezionato la prestazione di gruppo, offrendo al Coni e alla FISI l'argento nella staffetta mista.

