Gherardo Colombo | Giustizia a due velocità? Chi commette reati da strada subito in carcere i colletti bianchi invece prescritti

Colombo denuncia ancora una volta come la giustizia in Italia funzioni a due velocità. Mentre chi commette reati da strada viene arrestato e processato in tempi rapidi, i reati dei colletti bianchi spesso finiscono nel dimenticatoio, con prescrizioni che evitano conseguenze concrete. L’ex magistrato punta il dito: “La differenza di trattamento è evidente e ingiusta”.

“Io vorrei sottolineare che la giustizia va a due velocità, perché le persone che commettono reati da strada sono arrestate quando vengono scoperte, portate immediatamente davanti al giudice e se hanno qualche precedente o comunque non si capisce bene chi siano, vanno a finire in prigione e di questo nessuno si lamenta, anzi si chiede che ce ne siano un pochino di più. Per quel che riguarda invece i crimini dei colletti bianchi, e cioè le corruzioni, le concussioni, i falsi in bilancio, tutte queste cose, i processi si svolgono generalmente a piede libero, durano un sacco e rischiano molto frequentemente di finire con una prescrizione, come è successo tante volte in Mani Pulite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

