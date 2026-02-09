Ghali e la censura olimpica | cosa è successo davvero sul palco delle Olimpiadi i social sono indignati

Alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Ghali ha deciso di parlare sui social. Il rapper ha scritto un messaggio che ha fatto discutere molto sui social, accusando alcune limitazioni durante la cerimonia. La sua voce si è fatta sentire in un momento cruciale e sono in tanti a chiedersi cosa sia successo davvero sul palco.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Ghali ha scelto i social per rompere il silenzio. Con un lungo testo in versi, pubblicato in tre lingue su Instagram, il rapper ha affidato a parole cariche di sottintesi una riflessione amara sul suo ruolo all’interno dell’evento. Un intervento che, senza citare direttamente responsabili o istituzioni, ha acceso il dibattito su censura, identità e spazio concesso alle voci artistiche. La sua esibizione a San Siro, attesa come uno dei momenti simbolici della cerimonia, è così diventata il centro di una polemica più ampia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

Argomenti discussi: Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la Rai; Ghali rompe il silenzio dopo la censura RAI: Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo; Ghali scompare dalla telecronaca di Rai1 ed è polemica. Il rapper: Pace e armonia? Non le ho sentite; Ghali 'censurato' nella cerimonia di Milano Cortina? Mai inquadrato in tv.

