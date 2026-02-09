Germania | UE approva piano da 3 miliardi per tecnologie pulite rilancio industriale e meno dipendenza energetica

La Commissione Europea ha approvato un piano da 3 miliardi di euro per sostenere la Germania. L’obiettivo è rilanciare l’industria e ridurre la dipendenza energetica. La decisione arriva il 9 febbraio 2026 e rappresenta un passo importante per rafforzare le tecnologie pulite nel continente.

L'approvazione da parte della Commissione Europea, giunta il 9 febbraio 2026, di un piano di aiuti di Stato da 3 miliardi di euro per la Germania nel settore delle tecnologie pulite segna una svolta nella politica industriale europea. Questa decisione, resa possibile dal Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), rappresenta un tentativo ambizioso di rilanciare la competitività del continente e accelerare la transizione ecologica. La decisione non è solo un sostegno finanziario a Berlino, ma una dichiarazione di intenti dell'Unione Europea. L'obiettivo è chiaro: accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, contrastando le sfide poste dalla concorrenza internazionale, in particolare da Stati Uniti e Cina.

