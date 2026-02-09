Oggi Geolier ha annunciato le date del suo “Summer Festival Tour 2026”. L’artista porterà la sua energia sui palchi dei principali festival estivi, dopo aver confermato anche il tanto atteso “GEOLIER STADI 2026” che partirà a giugno. I fan già si preparano, l’estate si preannuncia calda.

Tempo di lettura: 5 minuti L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso “GEOLIER STADI 2026”, in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo debutto allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Il live non è solo una parte del percorso di Geolier: è il suo regno. Sul palco ha sempre fatto la differenza, superandosi show dopo show. Ogni passo è stato una conquista, collezionando record su record, con concerti curati in ogni dettaglio. Sul palco Geolier non si esibisce: comanda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Geolier ha annunciato oggi il “Summer Festival Tour 2026”

Geolier - TUTTO È POSSIBILE feat. Pino Daniele (Lyric Video)

