Gaza camion di aiuti verso il valico di Rafah

Un nuovo passo verso la crisi di Gaza. Questa mattina, un convoglio di aiuti umanitari e carburante ha raggiunto il valico di Rafah, il principale punto di accesso alla Striscia. Dopo settimane di tensioni e blocchi, questa è la prima volta che arrivano così tante forniture sotto il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas. La scena si svolge sotto lo sguardo attento di chi spera in un primo segnale di ritorno alla normalità.

Gaza, un filo di speranza con l'arrivo di aiuti al valico di Rafah. Convogli di aiuti umanitari e carburante hanno raggiunto il valico di Rafah, punto nevralgico per l'accesso alla Striscia di Gaza, nell'ambito del fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas. La riapertura del passaggio, avvenuta il 2 febbraio 2026, rappresenta un'ancora di salvezza per la popolazione civile palestinese, assediata e bisognosa di beni essenziali. L'arrivo di questi rifornimenti, seppur insufficienti a colmare le enormi lacune, offre un barlume di speranza in un contesto di crescente disperazione.

