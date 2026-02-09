Gasperini con chi ce l’aveva a proposito di ex arbitri che insegnano a tuffarsi? Inter Juve Lazio e Parma li hanno

Gasperini si scaglia contro alcuni ex arbitri che, a suo dire, insegnano a simulare in campo. L’allenatore dell’Atalanta ha puntato il dito contro figure che lavorano per club di Serie A, tra cui Inter, Juventus, Lazio e Parma. La sua polemica si concentra su questa pratica, che lui considera sbagliata e dannosa per il calcio. La questione ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con alcuni che chiedono più chiarezza e regole più severe.

Il Gasp sempre lui. Ieri hanno fatto rumore le sue parole sul calcio, sull'uso del Var e soprattutto su persone provenienti dal mondo arbitrale che in vari club insegnerebbero ai calciatori come tuffarsi in area. Repubblica nota che le società sono: Inter, Juventus, Lazio e Parma. E che in passato pure la Roma ce l'aveva ed era Calvarese. Scrive Repubblica con Silvia Scotti: Dice il tecnico della Roma: «Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi.

