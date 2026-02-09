Gasperini | Alcune squadre hanno preso persone strane che insegnano a simulare A chi si riferisce

Gasperini attacca il calcio di oggi, dicendo che alcune squadre hanno preso allenatori strani per insegnare a simulare. Nel frattempo, ha anche sostenuto De Rossi, che ha protestato contro un gioco che ormai non piace più a nessuno per come è stato trasformato.

Gian Piero Gasperini ha dato man forte a Daniele De Rossi nel grido d'aiuto su un calcio che "oramai non piace più a nessuno per quello che è diventato". Il tecnico della Roma ha però affondato il tackle: "Vedo in vari staff diverse figure strane, provenienti dal settore arbitrale." Il riferimento è evidente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gasperini si scaglia contro alcuni ex arbitri che, a suo dire, insegnano a simulare in campo.

Argomenti discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari; Gasperini: Il rigore di Genoa-Napoli? Il calcio non lo si può ridurre al rubacchiare un rigore o un cartellino In conferenza: Gli episodi riguardano tutti. Come allenatori, dobbiamo fermarci e riflettere. In alcune squadre iniziano a esserci figure che aiutano a sim; Gasperini: non si può criticare il carattere della Roma; Gasperini: Ci è mancata precisione negli ultimi 16 metri. Il mercato? Le difficoltà sono state parecchie.

Gasperini con chi ce l’aveva a proposito di ex arbitri che insegnano a tuffarsi? Inter, Juve, Lazio e Parma li hannoGasperini: Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi. Chi sono i club? ilnapolista.it

Gasperini e le voci su Totti: Lo faccio giocare subito. Stoccata agli arbitri: C'è confusioneIl tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. E il tecnico dei sardi Pisacane: Sarà una battaglia ... tuttosport.com

Gasperini: “Il rigore di Genoa-Napoli Il calcio non lo si può ridurre al rubacchiare un rigore o un cartellino” In conferenza: "Gli episodi riguardano tutti. Come allenatori, dobbiamo fermarci e riflettere. In alcune squadre iniziano a esserci figure che aiutano a sim facebook

