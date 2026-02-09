Garlasco chi ha ucciso Chiara Poggi | il biglietto-choc al cimitero

Al cimitero di Garlasco è comparso un biglietto anonimo appoggiato sulla porta di una cappellina. La scoperta ha riacceso le tensioni sul caso di Chiara Poggi, riaffiorato con una nota inquietante. Nessuno ha ancora rivendicato l’autore del messaggio, ma il contenuto ha fatto subito pensare a possibili sviluppi nelle indagini. La polizia sta ora cercando di capire chi si nasconde dietro questa provocazione.

Un biglietto anonimo, lasciato sulla porta di una cappellina al cimitero, torna oggi a gettare un’ombra inquietante sul caso Garlasco. Un messaggio che riemerge dal 2007 e che, nel pieno del nuovo filone d’indagine che mira ad Andrea Sempio, riporta alla luce paure mai sopite e interrogativi rimasti senza risposta. È l’ottobre di quasi vent’anni fa quando Rita Preda, madre di Chiara Poggi, racconta al telefono all’avvocato Gian Luigi Tizzoni quanto accaduto. In quei giorni i telefoni della famiglia sono sotto controllo: i Poggi ricevono messaggi strani, e il clima è carico di tensione. Poi l’episodio, inquietante: qualcuno ha lasciato un biglietto sulla cappellina dove riposa Chiara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Garlasco, il caso Chiara Poggi torna sotto i riflettori.

A Garlasco, la madre di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero.

Garlasco, cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 22/01/2026

