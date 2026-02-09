Galluzzo in fiera

Questa domenica, il quartiere di Galluzzo si anima con l’evento “Galluzzo in Fiera”. Tutti sono invitati a partecipare, perché in piazza Acciaioli si respira già l’atmosfera di festa. La giornata è pensata per mettere in mostra le tradizioni locali e rafforzare il senso di comunità tra i residenti. È un’occasione per conoscere meglio il quartiere e divertirsi con amici e famiglia.

Il quartiere di Galluzzo è pronto ad accogliere una giornata all'insegna della tradizione e della comunità con l'evento "Galluzzo in Fiera", che si terrà domenica 15 febbraio 2026 in Piazza Acciaioli. Dalle ore 8:00 alle 19:00, la piazza si animerà con bancarelle, espositori e un'atmosfera vivace.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

