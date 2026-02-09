Galaxy s26 isola della fotocamera leak rivela strato trasparente sorprendente
La Samsung Galaxy S26 continua a far parlare di sé, stavolta per un dettaglio che potrebbe cambiare il suo aspetto. Un leak rivela che l’isola della fotocamera potrebbe essere rivestita da uno strato trasparente, sorprendendo gli appassionati e i futuri acquirenti. La notizia alimenta l’attesa intorno al nuovo modello, che resta tra i più attesi del segmento.
l’interesse attuale verso la galaxy s26 resta alto, alimentato da indiscrezioni affidabili riguardo una possibile novità estetica nell’ isola della fotocamera. secondo fonti ben note nel settore, potrebbe essere presente uno strato trasparente posizionato dietro la sezione iniziale dell’isola, offrendo una visibilità parziale dei moduli fotocamera. l’informazione è stata condivisa da Ice Universe, che ha anche pubblicato un’immagine a supporto della tesi. galaxy s26: l’isola della fotocamera potrebbe nascondere una lastra trasparente. guardando l’immagine diffusa, emerge una porzione che appare trasparente dopo la parte di base dell’isola. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
