Gabrielli papa straniero Operazione Prodi come nel' 96

Nei corridoi politici si susseguono voci e segnali che non lasciamo più nel vardo. Secondo alcune fonti, Franco Gabrielli potrebbe diventare il nuovo volto del centrosinistra, anche se nessuno ha ancora confermato ufficialmente. Silenzio e smentite non frenano le indiscrezioni, che si fanno sempre più insistenti, alimentando un clima di attesa e curiosità.

Nessuna smentita pubblica, silenzi "ufficiali", ma alcuni significativi segnali privati di conferma (anche da fonti insospettabili) per il clamoroso retroscena di ieri de Il Tempo: l'ipotesi di Franco Gabrielli alla guida del centrosinistra. Il quadro politico di partenza da cui la suggestione trae origine è chiaro. Tranne le sue guardie rosse, nessuno a sinistra crede a una Elly Schlein "prime-ministerial", come si direbbe in Gran Bretagna, cioè in grado di fare il premier o di contrapporsi credibilmente a Giorgia Meloni. Peraltro, qualche settimana o al massimo qualche mese dopo il referendum (giro di boa che aprirà oggettivamente la campagna per le elezioni politiche), Giuseppe Conte farà valere il suo aut aut: o la coalizione con i grillini, o la candidatura di Elly. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gabrielli “papa straniero”. Operazione Prodi come nel'96 Approfondimenti su Gabrielli Papa Straniero Meloni attacca la sinistra e Prodi: "Ha una cattedra nel voltare spalle a Italia" Meloni attacca la sinistra e Prodi: "Ha una cattedra nel voltare le spalle all'Italia" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Le cantine di #Allah #Pucci al rogo dei dem. Ma quel palco di #Sanremo è uno storico pulpito rosso #Gabrielli “papa straniero”. Operazione #Prodi come nel ’96 La prima pagina Siamo in edicola 9febbraio buongiornoatutti facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.