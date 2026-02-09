Gabrielli papa straniero Operazione Prodi come nel ' 96
Franco Gabrielli potrebbe essere la scelta del centrosinistra per le prossime amministrative. La notizia circola da ieri, anche se nessuno ufficializza ancora. Fonti vicine ai partiti fanno capire che ci sarebbero segnali positivi, anche da ambienti insospettabili. La candidatura del capo della Protezione Civile ricorda le operazioni di qualche anno fa, come quella di Prodi nel 1996. Per ora, si tratta solo di indiscrezioni, ma l’attenzione resta alta.
Nessuna smentita pubblica, silenzi "ufficiali", ma alcuni significativi segnali privati di conferma (anche da fonti insospettabili) per il clamoroso retroscena di ieri de Il Tempo: l'ipotesi di Franco Gabrielli alla guida del centrosinistra. Il quadro politico di partenza da cui la suggestione trae origine è chiaro. Tranne le sue guardie rosse, nessuno a sinistra crede a una Elly Schlein "prime-ministerial", come si direbbe in Gran Bretagna, cioè in grado di fare il premier o di contrapporsi credibilmente a Giorgia Meloni. Peraltro, qualche settimana o al massimo qualche mese dopo il referendum (giro di boa che aprirà oggettivamente la campagna per le elezioni politiche), Giuseppe Conte farà valere il suo aut aut: o la coalizione con i grillini, o la candidatura di Elly. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Gabrielli Papa Straniero
Meloni attacca la sinistra e Prodi: "Ha una cattedra nel voltare spalle a Italia"
“Gabrielli non finisce mai di stupirci e soprattutto di stupire quelli che sono stati una volta i suoi uomini, la categoria delle persone in divisa, i poliziotti. L’abbiamo visto nel caso Ramy, dove con un’uscita infelice, giudicata assolutamente inopportuna e, posso di facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.