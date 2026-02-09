I carabinieri di Bolzano stanno intensificando i controlli nelle piste di Obereggen dopo un furto di attrezzatura da sci. Qualcuno ha portato via oggetti per un valore di circa 1.600 euro. La polizia sta cercando di risalire all’autore del colpo, mentre i turisti si chiedono se sia sicuro lasciare le proprie cose in giro.

Proseguono i controlli dei carabinieri altoatesini sulle piste del comprensorio sciistico di Obereggen, nel territorio provinciale di Bolzano. Nell’ambito di una specifica attività d’indagine, i militari della stazione di Nova Ponente sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Obereggen Piste

Un ragazzo di 14 anni è morto mentre scendeva con lo slittino sulla pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Obereggen Piste

Argomenti discussi: Furto sulle piste da sci: ruba attrezzatura dal valore di 1.600 euro; Bolzano: recuperata attrezzatura rubata sulle piste di Obereggen; Tolleranza zero sulle piste da sci tra tecnologia e controlli notturni. E lo skipass diventa la scatola nera dei furbetti della neve; Furto sulla neve: ruba due paia di sci, identificato dai carabinieri.

Maxi furto sulle piste, rubati sci e attrezzatura per 1600 euro: cos'è successoFurto sulle piste di Obereggen: i Carabinieri recuperano sci e accessori da 1.600 euro e denunciano il responsabile. nordest24.it

Tolleranza zero sulle piste da sci tra tecnologia e controlli notturni. E lo skipass diventa la scatola nera dei furbetti della neveBOLZANO. Obereggen e le sue piste da sci non sono più terra di nessuno per chi ignora le regole, grazie a una strategia dei Carabinieri che unisce presenza fisica e tecnologia investigativa. I risulta ... ildolomiti.it

Furto a Sandigliano. l titolare: «Hanno fatto allontanare dal banco e distratto la commessa con uno stratagemma. Spero non vincano nulla» facebook