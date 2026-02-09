Questa mattina, i ladri sono entrati nell’alloggio della squadra israeliana di bob a Cortina d’Ampezzo. Tuttavia, il team non si trovava nel Villaggio Olimpico. La polizia sta indagando su un furto ancora senza spiegazioni, che potrebbe creare nuovi problemi alla sicurezza di Milano Cortina 2026. La vicenda resta avvolta nel mistero e tiene gli organizzatori sulle spine.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Al momento è un giallo. Ma è un mistero che rischia di complicare la gestione della sicurezza di Milano Cortina 2026. Tutto è iniziato con un post su X di Adam “AJ” Edelman, ex skeletonista ed ora bobbista, entrambe discipline assegnate alla Conca d’Ampezzo. «Durante l'allenamento per le Olimpiadi, l'appartamento della squadra israeliana di bob è stato scassinato, sono stati rubati migliaia di dollari in oggetti e passaporti. Che stagione.», ha scritto sabato l’atleta, postando anche una foto dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Le autorità interpellate dal Gazzettino escludono che il furto sia avvenuto sulle Dolomiti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina

