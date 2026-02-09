Furti di barche a Gaeta e Terracina | IL VIDEO

A Gaeta e Terracina sono aumentati i furti di barche e i tentativi di furto. Gli episodi si sono verificati negli ultimi giorni, lasciando i proprietari preoccupati. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma al momento non ci sono ancora sospetti ufficiali. La vigilanza sui porti si intensifica mentre i proprietari si domandano come proteggere meglio le loro imbarcazioni.

Una raffica di furti e tentati furti sono stati commessi ai danni di imbarcazioni da diporto a Gaeta e Terracina. Gli episodi sono stati consumati nei mesi della scorsa estate e le denunce dei proprietari hanno fatto scattare le indagini della guardia di finanza della sezione aeronavale di Gaeta. Gaeta verso Capitale Italiana del Mare 2026: il sostegno di Roma e l'accordo con Terracina Gaeta si propone come candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, ottenendo il sostegno della Città Metropolitana di Roma con una lettera del sindaco Roberto Gualtieri. Capitale del mare 2026: Terracina ritira la candidatura e sostiene Gaeta. La nuova "alleanza" Nel contesto della candidatura a Capitale italiana del mare 2026, Terracina ha deciso di ritirare la propria candidatura e di sostenere Gaeta, rafforzando così una nuova alleanza tra le località della zona.

