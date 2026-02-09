Fuoco amico su Scapato | da Bari un’altra decariana prova a soffiargli il posto in Consiglio regionale

Un’altra candidata si fa avanti per conquistare il seggio in Consiglio regionale che ora occupa Giulio Scapato. Questa volta la sfida arriva da Francesca Bottalico, decariana e tra i non eletti nella lista “Decaro presidente”. La battaglia si infiamma, e il risultato finale potrebbe cambiare le carte in tavola.

È una decariana a insidiare il posto in Consiglio regionale dell’avvocato socialista Giulio Scapato. Si tratta di Francesca Bottalico, prima dei non eletti della lista ‘Decaro presidente’ con 6.752 voti nella Circoscrizione di Bari. È convinta che nella Circoscrizione di Foggia non dovessero.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa mattina a Bari si terrà la prima riunione del Consiglio regionale della Puglia.

