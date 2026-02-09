Fullkrug compie 33 anni Gli auguri del Milan Alles gute Fülle!

Oggi Niclas Fullkrug compie 33 anni. Il Milan ha rivolto gli auguri all’attaccante tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham. La società rossonera ha semplicemente scritto “Alles gute, Fülle!” sui social, senza grandi festeggiamenti pubblici. Fullkrug, che ha già iniziato a integrarsi nel gruppo, si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di essere protagonista.

Primo compleanno al Milan per Niclas Fullkrug, che oggi, 9 febbraio 2026, compie 33 anni. Il centravanti tedesco, arrivato nel mercato invernale dal West Ham festeggerà con i compagni a Milanello, dove i rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'. Vedremo se l'ex Borussia Dortmund riuscirà a festeggiare con un gol. Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha celebrato Niclas Fullkrug con un post sui social e un video delle sue giocate. "Alles gute, Fülle!" recita il tweet del club - "Tanti auguri, Fullkrug!". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fullkrug compie 33 anni. Gli auguri del Milan “Alles gute, Fülle!” Approfondimenti su Fullkrug 33 Tanti auguri a Calabria, l’ex Milan compie 29 anni. Gli auguri social del club rossonero e di Theo Hernandez Voci di mercato e non solo: Loftus-Cheek compie 30 anni. Gli auguri del Milan Oggi, 23 gennaio 2026, Ruben Loftus-Cheek compie 30 anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fullkrug 33 Argomenti discussi: Niclas Fullkrug, l'attaccante che voleva Max Allegri da luglio. Arrivato a gennaio. Fullkrug compie 33 anni, il Milan lo celebra sui social: Alles gute, Fulle!Giornata di festa in quel di Milanello, perché oggi, 9 febbraio 2026, è il giorno del compleanno di Niclas Fullkrug. Il classe 1993, arrivato nel corso dello scorso ... milannews.it Oggi Cristiano Ronaldo compie 41 anni. Quarantuno, ma con lui l’età è sempre stata solo un dettaglio. È passato più di un quarto di secolo da quando un ragazzino di Madeira lasciava casa, famiglia e isola per inseguire un pallone. Da lì in poi è stata una cor facebook La copertina di stasera è chiaramente sua! Gol prezioso e fondamentale! #Fullkrug si meritava questa gioia dopo giorni di sacrificio! Ha tanta voglia di prendersi il #Milan e i suoi tifosi! Ha caratteristiche uniche in rosa e sta dimostrando quanto possa essere uti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.