Fullkrug compie 33 anni Gli auguri del Milan Alles gute Fülle!

Oggi Niclas Fullkrug compie 33 anni. Il Milan ha rivolto gli auguri all’attaccante tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham. La società rossonera ha semplicemente scritto “Alles gute, Fülle!” sui social, senza grandi festeggiamenti pubblici. Fullkrug, che ha già iniziato a integrarsi nel gruppo, si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di essere protagonista.

Primo compleanno al Milan per Niclas Fullkrug, che oggi, 9 febbraio 2026, compie 33 anni. Il centravanti tedesco, arrivato nel mercato invernale dal West Ham festeggerà con i compagni a Milanello, dove i rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'. Vedremo se l'ex Borussia Dortmund riuscirà a festeggiare con un gol. Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha celebrato Niclas Fullkrug con un post sui social e un video delle sue giocate. "Alles gute, Fülle!" recita il tweet del club - "Tanti auguri, Fullkrug!". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Niclas Fullkrug, l'attaccante che voleva Max Allegri da luglio. Arrivato a gennaio.

