Frontale tra auto in zona stazione | neopatentata con una tasso alcolico superiore a 1

Questa mattina a Verona si è verificato un incidente frontale in zona stazione. Una neopatentata, con un tasso alcolico superiore a 1, ha perso il controllo della sua auto e si è scontrata con un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e per aiutare i feriti. In tutto, dieci persone sono rimaste coinvolte nell’impatto.

Un incidente frontale avvenuto questa mattina a Verona ha visto coinvolte due auto e un totale di dieci persone. Una giovane neopatentata è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro, e le è stata ritirata la patente. L'episodio è accaduto nei pressi di piazzale XXV Aprile, in una zona trafficata della città. La pioggia fine che copriva Verona questa mattina di lunedì 9 febbraio 2026 ha reso l'asfalto scivoloso, contribuendo forse alla dinamica dell'incidente. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 10, ha coinvolto un'Audi A1, a bordo della quale viaggiavano quattro persone, e una Peugeot 5008 con a bordo una famiglia composta da padre, madre e quattro figli.

