Fratelli d' Italia all' attacco sul nuovo Piano alluvioni | Edilizia paralizzata e ristrutturazioni al palo

Il partito di Giorgia Meloni critica il nuovo Piano alluvioni, accusando il governo di bloccare l’edilizia e di mettere in stallo le ristrutturazioni. I deputati di FdI puntano il dito contro le conseguenze pratiche dell’ultima Variante al PaiPgra, che secondo loro sta creando più problemi che soluzioni. La questione diventa sempre più calda, con le proteste che aumentano tra cittadini e imprese.

Interrogazione in Regione di Marcello, Pestelli e Ferrero: "Norme applicate senza i dati tecnici necessari e i Comuni, per paura di responsabilità, bloccano anche i piccoli interventi" “Risolvere i problemi emersi dall'applicazione della Variante al PaiPgra (Piano per l'assetto idrogeologico Piano di gestione del rischio alluvioni)”. A chiederlo è Fratelli d'Italia in un'interrogazione a prima firma Nicola Marcello e sottoscritta anche da Luca Pestelli e Alberto Ferrero. “La recente Variante al PaiPgra ha introdotto una nuova disciplina in materia di pericolosità e rischio idraulico, con effetti immediatamente cogenti sui territori regionali: questa disciplina è entrata in vigore senza un adeguato e preventivo confronto con gli enti locali e con i soggetti direttamente coinvolti nell’applicazione delle norme - spiegano i consiglieri -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Comitato di Arno e Bisenzio critica il Comune di Signa, sostenendo che il nuovo piano compromette gli investimenti regionali contro il rischio alluvioni.

