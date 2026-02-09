FRASA pubblica Parará | il nuovo singolo disponibile da venerdì 13 febbraio

Venerdì 13 febbraio, FRASA ha pubblicato il suo nuovo singolo “Parará”. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è stata distribuita da Warner Music Italy. L’artista torna con un brano che promette di conquistare i fan, anche se ancora non sono stati svelati molti dettagli sul sound o sul testo. I follower attendono con curiosità l’effetto di questa nuova uscita, che segna il ritorno di FRASA sulla scena musicale.

Venerdì 13 febbraio esce "Parará", il nuovo singolo di FRASA, pubblicato per Warner Music Italy (WeaAda). Un brano autentico e necessario, che affronta la vulnerabilità senza retorica e invita a riconoscersi nelle proprie crepe, trasformando la fragilità in un gesto condiviso. Un racconto di crescita, tra sensibilità e distanza da sé. Dopo l'esperienza nel talent Amici e l'uscita dell'inedito "Viola" presentato durante il programma, FRASA torna con una canzone che scava nel passaggio dall'infanzia all'età adulta. Lo fa attraverso lo sguardo di chi si è sempre sentito "fuori dal coro": un bambino sensibile ed empatico che cresce diventando un adulto attento agli altri, ma progressivamente più distante dall'amore — soprattutto da quello verso sé stesso.

