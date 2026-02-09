Franzoni | I messaggi dopo l' argento olimpico? Sinner e Jacobs mi hanno detto

9 feb 2026

Franzoni si gode il secondo posto in discesa a Pechino e si prende una pausa tra i messaggi che riceve.

Riccioli, occhiali super cool e un sorriso che nasconde la stanchezza. Giovanni Franzoni nella zona mista della Stelvio di Bormio, dopo la manche di discesa nella combinata maschile chiusa al primo posto - alle 14 la manche di slalom con Alex Vinatzer che fa coppia con il bresciano - racconta la giornata che ha vissuto all'indomani dello straordinario argento nella discesa maschile di Milano Cortina. "Beh intanto per la combinata siamo messi bene, c'è un livello molto alto ma ho sciato pensando che dovevo fare il massimo per aiutare i miei compagni. Alex è uno che non sente la pressione, gli ho detto di spingere e sciare a mente libera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Franzoni e la chat con Sinner su Instagram: “Ricevere messaggi così da uno come lui… ho detto: cavolo”

Giovanni Franzoni, giovane promessa dello sci italiano, ha condiviso un momento speciale attraverso una chat su Instagram con il tennista Sinner.

Franzoni mostra l'argento olimpico: "Questa medaglia è per Franzoso"

Giovanni Franzoni mostra con orgoglio l’argento olimpico e dice che per lui questa medaglia vale quanto un oro a Kitzbühel.

