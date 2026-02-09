Franco Battiato il viaggio continua | a Mola di Bari l’omaggio del Guarnieri Ensemble

A Mola di Bari il Guarnieri Ensemble rende omaggio a Franco Battiato, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. La musica dell’artista siciliano rimane viva e presente nelle note di chi lo ha amato, dimostrando che il suo viaggio musicale non si è mai davvero fermato.

Tra un po' saranno cinque anni senza Franco Battiato. Un'assenza che continua a farsi sentire, ma anche una presenza viva, luminosa, capace di attraversare il tempo. Per celebrarne l'eredità artistica e filosofica, la stagione dell'Agìmus di Mola di Bari diretta da Piero Rotolo propone un evento speciale sabato 14 febbraio (ore 20.45), al Teatro van Westerhout, dove va in scena uno spettacolo intenso e suggestivo dedicato a uno dei più grandi innovatori della musica italiana. Protagonista della serata è il Guarnieri Ensemble, formazione composta da Teresa Lombardo (violino), Nadia Tidona (viola), Alessandro Romano (chitarra e voce) e Giuseppe Guarnieri (pianoforte e arrangiamenti), affiancata dalla voce narrante dell'attore Giovanni Peligra.

Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano.

A Giarre, al Rex, si è tenuto un incontro speciale dedicato a Franco Battiato.

Franco Battiato. Il lungo viaggio, film di Renato De Maria - Teaser Trailer

