Francesca partorisce il terzo figlio e muore in ospedale | dopo la tragedia è arrivata la decisione

Dopo aver dato alla luce la sua terza figlia in ospedale a Lagonegro, Francesca Nepita, 36 anni, ha perso la vita. La donna, originaria di Cosenza, è deceduta sabato mattina e ora si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause della tragedia. La comunità è sotto shock e si aspetta di capire cosa sia successo davvero in quei momenti.

Sarà l' autopsia a fare piena luce sulle cause della morte di Francesca Nepita, la donna di 36 anni, originaria della provincia di Cosenza, deceduta sabato mattina all' ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, poche ore dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. La neonata sta bene ed è in buone condizioni di salute, mentre per la madre sarebbero sopraggiunte gravi complicazioni post-parto che hanno portato a una violenta emorragia, risultata purtroppo fatale nonostante i tentativi di soccorso. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino a Scalea, la città in cui Francesca viveva con il marito e le figlie.

