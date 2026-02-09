Francesca Lollobrigida l’oro che fa rosicare la sinistra dei cliché | vince abbraccia il figlio e il Tricolore E i social vanno in tilt

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro a Milano-Cortina, battendo ogni record e portando a casa il primo oro femminile nella storia del pattinaggio velocità italiano. La sua vittoria, arrivata nel giorno del suo 35° compleanno, ha fatto esplodere di gioia i social, che sono letteralmente andati in tilt. Dopo la gara, Francesca ha abbracciato il figlio e ha esibito con orgoglio il Tricolore, lasciando senza parole chiunque avesse tentato di sminuire il suo successo.

Basterebbero questi due video a mettere a tacere maligni e trans-opinionisti dell'ultim'ora, pronti ad andare all'assalto di Francesca Lollobrigida: trionfatrice a Milano-Cortina nel giorno del suo 35° compleanno: record olimpico e primo oro storico per l'Italia femminile nel pattinaggio velocità. Ma c'è sempre chi riesca a polemizzare a tutti costi. Così, da quanto si evince in queste ore dai social, ai professionisti della polemica dà fastidio l'abbraccio della campionessa azzurra col figlio, avvolti nel tricolore. E persino le interviste rilasciate col piccolo in braccio che scruta e impugna la medaglio d'oro al collo della mamma.

