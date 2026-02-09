Francesca Albanese mercoledì 11 al cinema Arlecchino di Bologna | in collegamento dopo la proiezione di Disunited Nations

Mercoledì 11 febbraio Francesca Albanese sarà collegata in streaming dal cinema Arlecchino di Bologna, dove si terrà la proiezione di Disunited Nations. La docente sarà in collegamento dopo il film, che verrà proiettato alle 21, anche se non sarà presente di persona.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Francesca Albanese torna a Bologna anche se non fisicamente. Mercoledì 11 febbraio sarà infatti collegata dal Pop Up Cinema Arlecchino di via Lame dove alle 21 verrà proiettato Disunited Nations. A fine proiezione, in diretta streaming, la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giulia Zaccariello dialogherà con la relatrice speciale delle Nazioni unite per i Territori Palestinesi occupati Francesca Albanese e Cecilia Strada. Nel marzo 2024, Francesca Albanese, ha denunciato un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili.

