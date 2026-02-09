Frana sulla Sp Francesca la Provincia | Alcune auto hanno forzato l' interruzione al traffico

Questa mattina si è verificata una frana sulla Sp5 Francesca, al confine tra Santa Maria a Monte e Calcinaia. Un’auto coinvolta ha forzato l’interruzione del traffico già predisposta, creando disagi sulla strada. La zona è stata subito messa sotto controllo, ma la strada resta chiusa in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Ha forzato l'interruzione al traffico già predisposto l'auto rimasta coinvolta nella frana che si è staccata nella notte sulla Sp5 Francesca al confine tra il territorio del Comune di Santa Maria a Monte e quello di Calcinaia. Lo rende noto la Provincia di Pisa che sottolinea come sul luogo del.

