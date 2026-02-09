Frana sulla Sp Francesca la Provincia | Alcune auto hanno forzato l' interruzione al traffico

Da pisatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è verificata una frana sulla Sp5 Francesca, al confine tra Santa Maria a Monte e Calcinaia. Un’auto coinvolta ha forzato l’interruzione del traffico già predisposta, creando disagi sulla strada. La zona è stata subito messa sotto controllo, ma la strada resta chiusa in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Ha forzato l'interruzione al traffico già predisposto l'auto rimasta coinvolta nella frana che si è staccata nella notte sulla Sp5 Francesca al confine tra il territorio del Comune di Santa Maria a Monte e quello di Calcinaia. Lo rende noto la Provincia di Pisa che sottolinea come sul luogo del.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sp Francesca

Frana sulla SP 88, De Santis: «Servono controlli e cronoprogramma per la sicurezza»

Una frana ha interessato la SP 88 a Contrada, compromettendo una delle principali vie di collegamento tra Montorese e Avellinese.

Frana in Sicilia: estesa oltre 4 chilometri, interruzione del traffico e valutazione dei danni

La frana ha coinvolto un’area di oltre 4 chilometri a Niscemi, in Sicilia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sp Francesca

Argomenti discussi: Il crollo del progetto milionario (con fondi Pnrr) sulla strada Sa Lenia: Qui non bastava guardare in superficie; Frane dell’aprile 2025. Arrivano 500mila euro per la messa in sicurezza; Francesca Lollobrigida primo oro Italia a Milano Cortina, chi è l'azzurra nipote della 'Lollo'.

Frana sulla strada, auto travolta dai detritiCALCINAIA: Terra e alberi si sono riversati sulla Provinciale Francesca, chiusa al traffico. In trappola una vettura che transitava in quel momento ... toscanamedianews.it

Frana a Calcinaia, coinvolta un'auto: chiuso tratto della Strada Provinciale FrancescaUna frana nella notte ha invaso un tratto della via Francesca a Calcinaia, coinvolgendo parzialmente un'auto che stava transitando sulla provinciale. È ... gonews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.