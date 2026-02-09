La società Stretto di Messina si prepara a collaborare con i suoi ingegneri per affrontare i danni causati dal ciclone Harry sulle coste joniche, in Sicilia e Calabria. La società ha annunciato di essere disponibile a mettere a disposizione la propria struttura tecnica e il know-how per aiutare a gestire l’emergenza, mentre si continua a valutare l’entità dei danni provocati dalla tempesta.

« La società Stretto di Messina, proseguendo nell’impegno per realizzare il Ponte sullo Stretto, è pronta a mettere a disposizione la propria struttura tecnica e il proprio know how per collaborare nel far fronte ai danni generati dal ciclone Harry, sulle coste joniche, siciliana e calabrese. Negli anni, grazie agli studi che abbiamo fatto su tutte le componenti dell’ambiente, abbiamo acquisito una profonda conoscenza del territorio dello Stretto, sia in Calabria che in Sicilia. Le attività potrebbero consistere nella puntuale definizione dei danni stessi, nella progettazione degli interventi e nella rapida esecuzione». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana di Niscemi e danni di Harry, Ciucci: la Stretto di Messina pronta a collaborare con i suoi ingegneri

Ance Sicilia si mette a disposizione delle autorità regionali per aiutare a mettere in sicurezza le zone colpite dal ciclone “Harry” e dalla frana di Niscemi.

