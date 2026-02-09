Frana Arenzano | domani riunione in Prefettura per gli esplosivi il 21 assemblea pubblica sulla paramassi

Domani in Prefettura si tiene una riunione importante sulla frana di Arenzano. La Commissione tecnica valuterà quando sarà possibile far brillare i massi ancora instabili. Un passo fondamentale per mettere in sicurezza l’area e prevenire nuovi rischi. L’appuntamento arriva pochi giorni dopo il distacco di terra e pietre che ha colpito il fronte della frana, rendendo urgente decidere come intervenire. Sabato prossimo ci sarà anche un’assemblea pubblica sulla paramassi, per informare e coinvolgere i residenti.

È convocata per domani, martedì 10 febbraio, in Prefettura, una nuova riunione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti per decidere quando far brillare i massi ancora instabili sul fronte della frana che si è abbattuta ad Arenzano il 25 gennaio scorso, interrompendo la via Aurelia. Il lavoro da fare è imponente: si parla di una porzione pericolante alta come un palazzo di quattro piani. Una prima ipotesi sulla data riguardava il weekend appena trascorso, poi sempre dalla Commissione è arrivata la decisione di rinviare l'esplosione controllata: servono infatti altre verifiche di sicurezza sugli effetti delle vibrazioni sulla collina e sulle infrastrutture circostanti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Arenzano Frana VIDEO | Frana Arenzano, sopralluogo di Rixi: "Fine febbraio per la riapertura della strada, poi via alla paramassi" Il viceministro Edoardo Rixi ha fatto un sopralluogo questa mattina ad Arenzano, dove domenica scorsa una frana ha bloccato la strada. VIDEO | Rixi alla frana di Arenzano: "Strada riapre a fine febbraio, poi via alla paramassi" Durante un sopralluogo, il viceministro Edoardo Rixi ha annunciato che la strada Aurelia ad Arenzano dovrebbe riaprire entro fine febbraio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Arenzano Frana Argomenti discussi: Frana Arenzano, martedì riunione in Prefettura sull'intervento con micro cariche; Frana Arenzano, come cambiano gli orari di treni e bus; Frana Arenzano: rimandata l’esplosione, sul tavolo una nuova data; Stop all’esplosivo: si allungano i tempi per la frana di Arenzano. Frana Arenzano: domani riunione in Prefettura per gli esplosivi, il 21 assemblea pubblica sulla paramassiMartedì si deciderà quando far brillare le rocce ancora pericolanti dopo la frana dello scorso gennaio. Parallelamente, il Comune ha convocato un'assemblea pubblica per parlare della galleria paramass ... genovatoday.it Frana ad Arenzano, rinviato l’intervento con microcaricheFrana ad Arenzano sull’Aurelia: rinviato l’intervento con microcariche vicino alla galleria Pizzo per motivi di sicurezza e verifiche su viabilità e ferrovie. ligurianotizie.it Arenzano, detriti della frana in mare, arriva l’ok della Regione x.com Arenzano, detriti della frana in mare, arriva l'ok della Regione facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.