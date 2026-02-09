Dopo due settimane dalla frana che ha messo in ginocchio Niscemi, il genio militare italiano ha completato il bypass stradale. Ora le auto possono passare di nuovo tra le strade provinciali 10 e 12, evitando la zona più colpita. Le immagini riprese dal drone mostrano il lavoro concluso, che permette di ripristinare una parte delle connessioni vitali per il paese.

A due settimane dalla frana che ha colpito il paese di Niscemi (Caltanissetta), il genio militare dell'esercito italiano ha completato il bypass stradale che collega le strade provinciali 10 e 12. Finora il genio militare è complessivamente intervenuto su circa 10 chilometri di strade. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana a Niscemi, ultimato il bypass stradale: le immagini dal drone

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Italia che frana: Niscemi non sarà l’ultima. Serve pianificare; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Frana di Niscemi, nuovo cedimento di terreno in presa diretta: così il drone cattura il crollo – Video.

Frana Niscemi, cos’è successo e perché emergenza non è finita/ L’allarme: in Sicilia a rischio 9 comuni su 10Frana Niscemi, due abitanti a Verissimo raccontano cos'è successo due settimane fa. La situazione in Sicilia, perché emergenza non è ancora finita ... ilsussidiario.net

Niscemi, sono oltre mille i cittadini che chiedono la ricollocazione in un alloggioIl numero degli sfollati per la frana che ha sconvolto il paese non varia: sono 1.539 ... msn.com

Frana Niscemi: pronto il bypass tra le provinciali 10 e 12 facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com