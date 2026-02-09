Da qualche parte, la Fortitudo prova a lasciarsi alle spalle le difficoltà in trasferta. La squadra di Caja ha mostrato maggiore compattezza in difesa, distribuito meglio i punti e mantenuto la concentrazione durante la partita. È presto per parlare di svolta, ma almeno in questa fase sembra aver ritrovato fiducia e un po’ di solidità.

Distribuzione dei punti, tenuta mentale e coralità. Senz’altro è presto per assicurare che il mal di trasferta è un affare lasciato alle spalle, ma da qualche parte bisognava pur cominciare. E così, archiviato il referto rosa occorso a Torino nell’anticipo della ventiseiesima giornata di A2 (con l’interruzione di un trend negativo lontano dal PalaDozza che perdurava da tre mesi), la Fortitudo di coach Attilio Caja torna a minacciare i piani alti della classifica con qualche certezza in più di qualche settimana fa (e complice l’uscita di scena di Bergamo dal campionato). O per meglio dire, dalla sconfitta di Scafati qualcosa sembra essere cambiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo Difesa e canestri, Caja ora ci crede

La Fortitudo Bologna si presenta forte e decisa, conquistando la vittoria contro Pistoia con una difesa impenetrabile.

