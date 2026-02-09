formazione e documenti aziendali trovano posto grazie a ekory

Ekory, il sistema di intelligenza artificiale, arriva a cambiare il modo in cui le aziende gestiscono formazione e documenti. Con questa tecnologia, le imprese possono condividere meglio le conoscenze e sfruttare al massimo le risorse interne. Ekory mira a colmare le lacune che spesso si creano tra formazione, documentazione e utilizzo pratico in azienda.

CONDIVIDERE le conoscenze presenti in azienda e utilizzare al meglio la formazione. È questo l’obiettivo di Ekory, il sistema di intelligenza artificiale che sfrutta quello che è nell’azienda ma che spesso le aziende trascurano. Esse, infatti, tendono ad accumulare una quantità enorme di conoscenze: documentazione tecnica, procedure operative, policy interne, materiali di formazione, presentazioni, video, manuali, linee guida. Questo patrimonio, però, è spesso frammentato, mal distribuito e difficilmente accessibile, soprattutto nelle organizzazioni medio-grandi o in forte crescita. "Dal punto di vista economico – spiega Alfredo Palena, co-fondatore di Ekory – la dispersione della conoscenza genera inefficienza: tempo perso nella ricerca di informazioni, formazione lenta e poco personalizzata, difficoltà nel trasferimento di competenze tra team e tra generazioni di lavoratori, rischio di perdita di know-how quando le persone cambiano ruolo o lasciano l’azienda, oltre a un forte sovraccarico delle persone chiave, costrette a ripetere continuamente le stesse spiegazioni e sottrarre tempo ad attività strategiche e ad alto impatto per l’organizzazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Ekory Intelligenza Artificiale

Ultime notizie su Ekory Intelligenza Artificiale

