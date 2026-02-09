Ford e il lusso | l’ambizioso piano degli anni ’90 che non ha funzionato e la vendita di Volvo alla cinese Geely

La Ford degli anni ’90 cercò di entrare nel mercato delle auto di lusso creando il Premier Automotive Group. L’azienda puntava a sfidare Mercedes e BMW, ma il progetto non diede i risultati sperati. Alla fine, la divisione si rivelò un fallimento e la stessa Ford dovette vendere Volvo alla cinese Geely.

La Ford, alla fine degli anni ’90, tentò una scalata nel segmento delle auto di lusso, creando il Premier Automotive Group per competere con colossi come Mercedes-Benz e BMW. L’operazione, ambiziosa e costosa, si concluse con un fallimento, culminato nel 2010 con la vendita di Volvo al gruppo cinese Geely per 1,8 miliardi di dollari. Questa vicenda rappresenta un capitolo significativo nella storia dell’industria automobilistica, evidenziando le sfide legate all’espansione di un marchio e alla gestione di un portafoglio diversificato. La fine degli anni ’90 rappresentò un periodo di forte crescita per il settore automobilistico, con una domanda in aumento sia in Europa che negli Stati Uniti, soprattutto per le vetture di lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

