Forbidden Fruit Ender è viva | quando torna e cosa dice a tutti

Ender, la Celebi di Forbidden Fruit, è ancora viva. La creatura è uscita di scena solo per un breve periodo, ma presto tornerà in azione. Non si ferma davanti a niente, pronta a vendicarsi di chi le si mette contro.

Ebbene sì, Ender in Forbidden Fruit è ancora viva. La Celebi è uscita solo momentaneamente di scena e ben presto fa il suo ritorno, pronta a tutto pur di vendicarsi. Una terza stagione scoppiettante questa, con Yildiz incinta e Sahika che sembra ormai aver avuto la meglio. Le due ex acerrime nemiche ora si sono alleate, pur di contrastare i loschi piani della sorella di Kaya. Ma riescono nell’intento? Intanto, deve prima tornare in scena Ender, che ha appena convinto la giovane Yilmaz a fare ritorno a casa svelando a tutti la sua gravidanza. Ed è proprio la bionda a chiedere alla sua ex rivale di mettere in atto la mossa successiva. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 31 dicembre: in questa puntata, i personaggi affrontano nuovi dubbi e tensioni.

