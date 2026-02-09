Forbidden fruit 3 replica puntata del 9 febbraio in streaming | Video Mediaset

Questa sera viene trasmessa in streaming la replica dell’episodio del 9 febbraio di Forbidden Fruit 3. Nella puntata, Sahika cerca di mettere Yildiz fuori gioco, approfittando della sua debolezza e della voglia di avere un figlio maschio. La tensione tra i personaggi si fa Sentita, mentre i colpi di scena si susseguono.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika mira a eliminare Yildiz dal gioco, sfruttando la tenerezza di Halit verso l’idea di un figlio maschio. Per questo, manipola Erim affinche’ chieda a Halit di trasferire Yildiz negli alloggi dei domestici, isolandola. Nel frattempo, il computer di Zehra viene violato e il suo libro cancellato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 5 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

