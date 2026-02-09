Fontana di Trevi a pagamento per i turisti l’ironia del Financial Times | Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euro

La decisione del Comune di Roma di far pagare 2 euro ai turisti per visitare la Fontana di Trevi ha scatenato molte reazioni. Il Financial Times ironizza, ricordando che anche Anita Ekberg, nella scena di “La Dolce Vita”, avrebbe dovuto fare la fila per pagare lo stesso importo. La scelta ha diviso: qualcuno la vede come un modo per regolamentare il flusso di visitatori, altri la critica come una trovata troppo commerciale. Intanto, i turisti si chiedono se questa mossa cambierà davvero il modo di visitare uno dei simboli della

Il Financial Times critica la decisione del comune di Roma di introdurre un ticket da 2 euro per visitare la Fontana di Trevi ironizzando sulla celeberrimo scena de La Dolce Vita di Federico Fellini in cui Anita Ekberg fa il bagno nella fontana. Sulle colonne del noto quotidiano britannico, infatti, la storica Alex von Tunzelmann scrive: "Vagando per le strade di notte con un gattino in testa, Anita Ekberg si imbatte nella Fontana di Trevi deserta. Era il 1960. Nel 2026, avrebbe dovuto mettersi in coda e pagare 2 euro per avvicinarsi. Forse le avrebbero chiesto anche un supplemento per il gattino".

