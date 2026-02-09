Fondi pubblici senza controlli per 20 anni | dubbi sull’attività della Camera di Commercio italiana in Spagna

Per quasi vent’anni, la Camera di Commercio italiana a Madrid ha lavorato senza controlli ufficiali. Nessuna verifica è stata fatta dai ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri, lasciando dubbi sulla gestione dei fondi pubblici. La scoperta apre una ferita nella trasparenza delle attività italiane all’estero.

Per quasi vent'anni la Camera di Commercio italiana a Madrid, presieduta da Marco Pizzi, ha operato in modo poco trasparente, senza verifiche e controlli da parte dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e degli Esteri. L'anno scorso è stato presentato anche un atto ispettivo da parte del senatore di Fdi Roberto Menia. Ma nessuno ha risposto. La Camera di Commercio italiana a Madrid replica, respingendo tutte le accuse.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Camera di Commercio italiana a Madrid ha gestito fondi pubblici senza controlli per quasi 20 anni.

