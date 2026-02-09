Fondazione Napolitano al via la rassegna I Virtuosi di San Severo
Questa mattina si apre ufficialmente la rassegna “I Virtuosi di San Severo” alla Fondazione Napolitano. La stagione 2026 inizia con un concerto che vedrà protagonista Riccardo Zamuner, il violinista che cura la direzione artistica. L’evento si svolge nell’aula della fondazione, sotto la guida del presidente Sergio Sciarelli. La serata promette di portare musica di alto livello nel cuore della città.
Al via oggi, lunedì 9 febbraio, nell’ambito della stagione 2026 della Fondazione F.M. Napolitano presieduta dal professore Sergio Sciarelli, la rassegna “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica del violinista Riccardo Zamuner. I concerti di quest’anno si terranno nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia, che apre per la prima volta le sue porte ad un’intera stagione concertistica. Previsti sette concerti di musica da camera per archi in formazioni di quartetto, quintetto, sestetto ed ottetto con la partecipazione di giovani artisti di fama internazionale e l’intervento speciale di Monsignor Vincenzo De Gregorio, che prima di ogni concerto guiderà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte della chiesa, tra cui due importanti dipinti di Luca Giordano.🔗 Leggi su Ildenaro.it
