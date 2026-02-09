Foligno e Orvietana non si fanno male
Questa mattina si è giocata una partita senza grossi sussulti tra Foligno e Orvietana, terminata a reti inviolate. Le due squadre si sono affrontate senza riuscire a trovare il gol, e il risultato finale di 0-0 riflette una partita equilibrata. Entrambe le formazioni hanno mostrato attenzione in difesa, senza concedere molto agli avversari. La partita si è decisa in un modo che lascia aperto ogni discorso sul proseguo del campionato.
Foligno 0 Orvietana 0 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Sbraga, Grea, Marchetti; Settimi (41’ st Longoni), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech, Pupo Posada (29’ st Ferrara), Sylla (16’ st Manfredi). All.: Manni. ORVIETANA 3-5-2: Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Lobrano, Arsenijevic (29’ st Citarella), Sforza (24’ st Marchegiani), Barbini (18’ st Tronci); Tilli (36’ st Nhaga), Panattoni. All.: Pascali. Arbitro: Cifra di Latina. Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Qendro, Lobrano, Barbini, Citarella, Tronci. Angoli: 11-4. FOLIGNO - Foligno e Orvietana ci hanno provato in tutti i modi ma il risultato finale decreta uno 0 – 0, risultato finale sostanzialmente giusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Foligno Orvietana
