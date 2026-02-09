Foligno e Orvietana non si fanno male

Questa mattina si è giocata una partita senza grossi sussulti tra Foligno e Orvietana, terminata a reti inviolate. Le due squadre si sono affrontate senza riuscire a trovare il gol, e il risultato finale di 0-0 riflette una partita equilibrata. Entrambe le formazioni hanno mostrato attenzione in difesa, senza concedere molto agli avversari. La partita si è decisa in un modo che lascia aperto ogni discorso sul proseguo del campionato.

