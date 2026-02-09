Foibe giorno del Ricordo 2026 | gli appuntamenti a Bologna per non dimenticare

A Bologna sono in corso diverse iniziative per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La città si prepara a un giorno di commemorazioni con eventi pubblici e incontri, per mantenere vivo il ricordo di ciò che è stato.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Sono numerose le iniziative organizzate in città per il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. La giornata cade ogni 10 febbraio ma tutto il mese è segnato da una serie di appuntamenti per tenere viva la memoria. Martedì 10 febbraio: il programma del Giorno del Ricordo a Bologna . Nella giornata di domani, martedì 10 febbraio, il programma a Bologna è ricco di eventi: alle 9, all'ingresso della Questura di Bologna, si terrà la cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, insignito medaglia d’oro al merito civile e Giusto fra le Nazioni per aver salvato numerosi ebrei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Foibe, giorno del Ricordo 2026: gli appuntamenti a Bologna per non dimenticare Approfondimenti su Foibe Giorno del Ricordo Giorno del Ricordo, in città cinema e concerti per non dimenticare le vittime delle foibe A Forlì, il 10 febbraio si ricorda il Giorno del Ricordo con cinema e concerti organizzati dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Giorno del Ricordo: due appuntamenti a Sansepolcro per onorare la memoria delle vittime delle foibe Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foibe Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; Cerimonia di commemorazione per il Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo; 10 febbraio 2026 - Giorno del ricordo. Il Giorno del Ricordo: molti profughi si fermarono in VenetoIl 10 febbraio saranno molte le iniziative in Regione per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata ... rainews.it Giorno del Ricordo: a Coriano una cerimonia per commemorare i Martiri delle FoibeIn occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, il Comune di Coriano promuove un momento pubblico di commemorazione dedicato ai Martiri ... chiamamicitta.it Fidenza, Giorno del Ricordo: cerimonia unitaria per onorare i Martiri delle Foibe. #Foibe #Fidenza #GiornodelRicordo #DavideMalvisi #MariaPiaBariggi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.