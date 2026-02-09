Foibe ed esodo giuliano?dalmata | alla Camera il racconto di tre autori

Alla Camera si è tenuto un evento dedicato alla storia del confine orientale, alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Tre autori hanno condiviso i loro ricordi e le loro narrazioni sul dramma che ha coinvolto migliaia di italiani costretti a lasciare le proprie terre dopo la Seconda guerra mondiale. L’incontro ha riacceso il dibattito su un capitolo ancora molto presente nella memoria collettiva.

AGI - Alla Camera si è svolto l'incontro "Il Ricordo che attraversa il tempo. Tre autori raccontano il '900 giuliano-dalmata", dedicato alla storia del  confine orientale, alle  foibe  e all' esodo giuliano-dalmata. Promosso dalla deputata Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, l'evento mirava a trasformare una  memoria a lungo rimossa  in una memoria finalmente  conosciuta e condivisa. A sottolinearne il senso è stata Gardini, che ha ribadito come raccontare questa storia non significhi rivendicare, ma ricercare la  verità: "Non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza verità", richiamando le parole di Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Agi.it

Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

