Foibe ed esodo giuliano?dalmata | alla Camera il racconto di tre autori

Alla Camera si è tenuto un evento dedicato alla storia del confine orientale, alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Tre autori hanno condiviso i loro ricordi e le loro narrazioni sul dramma che ha coinvolto migliaia di italiani costretti a lasciare le proprie terre dopo la Seconda guerra mondiale. L’incontro ha riacceso il dibattito su un capitolo ancora molto presente nella memoria collettiva.

AGI - Alla Camera si è svolto l'incontro "Il Ricordo che attraversa il tempo. Tre autori raccontano il '900 giuliano-dalmata", dedicato alla storia del confine orientale, alle foibe e all' esodo giuliano-dalmata. Promosso dalla deputata Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, l'evento mirava a trasformare una memoria a lungo rimossa in una memoria finalmente conosciuta e condivisa. A sottolinearne il senso è stata Gardini, che ha ribadito come raccontare questa storia non significhi rivendicare, ma ricercare la verità: "Non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza verità", richiamando le parole di Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Foibe ed esodo giuliano?dalmata: alla Camera il racconto di tre autori Approfondimenti su Foibe Esodo Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Foibe Esodo Argomenti discussi: Iniziativa per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; Castelleone. La bambina con la valigia: foibe ed esodo giuliano-dalmata in un incontro; GIORNATA DEL RICORDO: A UMBERTIDE UN MOMENTO DI MEMORIA, STORIA E APPROFONDIMENTO SULL’ESODO GIULIANO-DALMATA. Giornata delle Foibe 2026, le celebrazioni della Regione Emilia Romagna: Una pagina dolorosa della nostra storiaL’assessora alla Cultura Gessica Allegni deporrà una corona al Giardino Martiri dell'Istria Venezia Giulia. Negli spazi dell’Assemblea legislativa, invece, una mostra Viaggi della Memoria ... ilrestodelcarlino.it REGIONE VENETO* : «GIORNO DEL RICORDO. PRESIDENTE STEFANI: FOIBE ED ESODO, DUE FERITE INCANCELLABILI DALLA STORIA»Da oltre vent'anni il Giorno del Ricordo riscatta dall'oblio la tragedia delle Foibe e il dramma dell'esodo Giuliano-Dalmata. Sono due ferite incancellabili ... agenziagiornalisticaopinione.it Esodo e foibe, rinnovato il patto d’intesa con l’Unione degli Istriani facebook Conferenza: La stampa e la memoria. Le foibe, l’esodo e il confine orientale - Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18, Biblioteca regionale Bruno Salvadori rebrand.ly/pfuj001 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.